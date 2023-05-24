https://news.day.az/politics/1567326.html Здание в центре Дохи освещено в цвета флага Азербайджана - ВИДЕО
Здание в центре Дохи освещено в цвета флага Азербайджана - ВИДЕО
Одно из зданий в центре столице Катара (Доха) окрашено цветами флага Азербайджана в связи с предостоящим Днем Республики, который будет отмечаться 28-го мая.
Как передает Day.Az, на проекции также изображен цветок харыбюльбюль, который стал одним из символов освобождения Карабаха от армянской оккупации.
Представляем вниманию читателей эти кадры:
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