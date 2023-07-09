Азербайджан не обязан выводить свои ВС со своей же территории

Решение Международного суда ООН было ожидаемым. Обращение армян в суд по этим вопросам - от больной головы.

Так юрист-международник и дипломат Намик Алиев прокомментировал Day.Az отклонение Гаагским судом ходатайства Армении относительно удаления азербайджанского ППП и вооруженных сил Азербайджана вообще с Лачинской дороги.

Как заметил юрист, это нужно было до такого додуматься - требовать решения Международного суда по вопросам, входящим в компетенцию Азербайджанской Республики! Нормальному юристу это в голову не придет. Правовое сознание армянских юристов поражено националистической, нацистской идеологией, основанной на мифической истории, отметил Намик Алиев.

"Азербайджан обладает суверенным правом устанавливать пограничные пропускные пункты на своей стороне государственной границы с Арменией, пусть даже она пока условная. Ни по каким международным нормам он также не обязан выводить свои вооруженные силы с Лачинской дороги. ППП в Лачине располагается на территории Азербайджана, наши Вооруженные Силы находятся на территории Азербайджана. От делимитации и демаркации границы армянская сторона всячески уклоняется, опять-таки, по причине нездоровой идеологии и склонности к мифам. Армения - это страна-агрессор, 30 лет державшая под оккупацией 20 процентов азербайджанских территорий, а сейчас просто пылающая реваншистскими настроениями. Так что у Азербайджана есть все основания заботиться о своей безопасности и принимать меры для предотвращения очередной агрессии с армянской стороны. При отсутствии доверия к Республике Армения, все действия Азербайджана оправданы и ничьего согласия ему для этого не требуется. Все в правовых рамках", - подчеркнул юрист-международник.

Лейла Таривердиева