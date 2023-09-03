Пашинян отказался от переговоров – что дальше?

Автор: Лейла Таривердиева

Армянский календарь явление уникальное. Он полон дат, которых на самом деле не существует. Речь не о числах, а о том, что за ними стоит. О том, какие праздники, поводы для гордости, ненависти или нытья подразумевают те или иные даты. По своему уникальному, несомненно, древнейшему и неповторимому календарю армяне празднуют какие-то победы, которых не было в истории, чтут каких-то личностей, о которых народы со здоровой ментальностью вспоминали бы со стыдом.

Например, более тридцати лет армяне отмечают "день независимости" Карабаха. Ладно, когда празднуются надуманные победы в каких-то битва тысячелетней давности, но когда выдумываются события современной истории...

В истории бывали государства, просуществовавшие месяц или десять лет, но в этот период признававшиеся государствами. Тот клочок суши, мнимую независимость которого армянство с маниакальным упорством, шариками и тортиками отмечает ежегодно 2 сентября, никогда таковым не был. Сепаратистское образование, ставшее результатом армянской агрессии и оккупации, никогда и никем не было признано государством, оно всегда и всеми признавалось территорией Азербайджана. И чью независимость отмечает ежегодно армянская сторона, непонятно. Непонятно, по какому случаю устраиваются торжества, если "независимый Карабах" существует только в армянском воображении. Ладно, в период оккупации армяне еще могли играть комедию, но теперь это уже диагноз. Туманные очертания армянской мечты были полностью рассеяны 44-дневной войной. А что самое удивительное - "независимость" Карабаха отмечает Армения, которая сама этой независимости не признала.

Да, воистину уникальнейший народ наши соседи, умом их точно понять.

Как по случаю "праздника" выражались сепаратисты, не интересно. Обратить внимание стоит на заявления, прозвучавшие из Еревана. Потому что Армения является стороной переговоров о мире. Точнее, теперь уже - являлась.

Премьер-министр Никол Пашинян, спикер Ален Симонян и другие официальные лица Армении поздравили сепаратистов, призвали их держаться и обещали, что все будет "ок". Особенно важно прислушаться к словам Пашиняна. Глава Армении, видимо, решил, что для него настал подходящий момент вернуть себе статус лидера нации. Когда он говорил о мире и признании территориальной целостности Азербайджана, он стал врагом армян и предателем. Зомбированные массы (к которым Пашинян до своего премьерства не относился) требовали совсем другого. Ведь армянский народ, как мы уже отметили, уникален. Зачем ему мир? Еще в начале года были какие-то серьезные надежды на нормализацию, но теперь они, честно говоря, погасли. Потому что Никол Пашинян оказался трусом, не способным пойти против системы.

В своем, так сказать, праздничном обращении Пашинян положил конец переговорному процессу. Территориальные претензии к Азербайджану были высказаны однозначно, а все достигнутые за три послевоенных года подвижки сведены на нет. Цитировать не стоит и опровергать каждую произнесенную глупость - тоже. Главное, что прозвучало в словах Пашиняна - он фактически отказался от мира с Азербайджаном.

То есть в сентябре 2023 года мы оказались у той же черты, которая отделяла мир от войны в 2020-м. Параллелей очень много. Тогда премьер Армении тоже плясал в Шуше и делал глупые заявления. Его министр обороны обещал армянам новую войну и новые земли. В тот период армянская сторона была уверена, что Азербайджан никогда не решится что-то изменить и, полагаясь на поддержку мировых держав и международных организаций, чувствовала себя в полной безопасности. Международное право не позволяло отторгнуть азербайджанские земли решением ООН, но армян убедили, что Баку в конце концов сдастся, у него просто не останется выхода. В любом случае, воевать Азербайджану никто не позволит, заверяли армян. И они были спокойны.

Сегодняшние заявления звучат менее бравурно и сплясать в Шуше, конечно же, Пашиняну не удастся. Нынешние вербальные провокации отражают сегодняшние реалии и особенности сегодняшнего дня. За Арменией, террористическим государством, виновном в геноциде, этнических чистках и беспримерном вандализме, как и все тридцать лет оккупации, снова стоят державы и международные организации. Это удивительно и странно, но таковы реалии нашего мира. Никуда от них не деться. Эта поддержка как-то вуалировалась некоторое время после 44-дневной войны, но теперь покровители снова вышли на арену и толкают друг друга, пытаясь удержаться в регионе. Правда, нападение России на Украину сместило акценты. Ослабление Москвы позволило западным силам открыто наложить пятерню на Армению, не опасаясь реакции с востока. В то же время российская сторона, несомненно, имевшая в ноябре 2020 года, вводя своих миротворцев в Карабах, совсем иные планы, сегодня лишилась возможности маневра и должна думать только о том, как удержать РМК после 2025 года в регионе. Армения Россией уже потеряна, у армян теперь новые хозяева и опекуны.

Сегодняшняя смелость армянской стороны в антироссийских уже не только заявлениях, но и действиях вызвана именно этим фактором. Табаки нашел себе другого Ширхана, когда прежний хозяин ослабел. Голос Москвы в регионе теперь слаб. Правда, она и прежде не стала бы воевать с Азербайджаном, но все же лучше, чтобы бывший союзник держался подальше. Главная надежда армян сегодня это Франция, и смелый слом Пашиняном переговорного процесса связан именно с этим. Если в Евросоюзе и есть пара политиков, заинтересованных в мире в этом регионе, это Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. На всех остальных же Армения может смело положиться - ей будет за кого спрятаться, если что. Поэтому Никол решительной рукой выбрасывает все достигнутые позитивные моменты в мусорное ведро. Сестричка Макрон убедила его, что армяне могут получить гораздо больше, чем просто мир с Азербайджаном. Они могут получить его на своих, армянских условиях, то есть с землями в придачу.

Пожалуй, Франция - главная виновница того, что Армения отказалась от мира. Макрон сам неоднократно пытался влезть в переговорный процесс, однако всякий раз его оттуда выдворял Баку. И Эмманюэль нашел, как все разрушить. Благо, Никол Пашинян никогда не отличался политической дальновидностью, а Армения суверенность. Новая война в регионе будет на совести Франции и других покровителей армянства. Армения окажется на грани катастрофы по их вине. А территорий, международных механизмов, особых прав и свобод и прочих преференций как не было, так и не будет. Это зависит только от Баку и ни от кого другого.

Понимает ли все это Пашинян? Думает ли он о последствиях, предъявляя Азербайджану территориальные претензии? Ведь реально может вспыхнуть новая война. Противоположностью миру является именно она. Других вариантов нет. Тридцать лет Баку настойчиво повторял, что не позволит создать на своей территории второе армянское государство. Ничего в этой позиции не изменилось. Армения не получит ни территорий, ни коридоров, а армяне Карабаха могут не мечтать об особом статусе и особых правах. Зато и те, и другие могут многое потерять. Не будем детализировать - в Ереване и Ханкенди и так прекрасно знают, что их ожидает в случае новой войны. Представления о том, что кто-то там не позволит Азербайджану воевать, уже давно дискредитированы. Накануне азербайджанская сторона еще раз повторила, что оставляет за собой право всеми доступными способами обеспечить свой суверенитет и целостность. То есть военный путь не сдан в архив.

Интересно было бы поговорить с Пашиняном один на один, чтобы он по секрету рассказал, что же на самом деле думает о происходящем. Он ведь не может не понимать, что сейчас даже не 2020 год, сейчас 2023-й. Не может быть, что распространенные во время провокации 1 сентября ролики о "подвигах" армянских беспилотников его сильно впечатлили, чтобы он верил заявлениям экспертов о том, что у Армении имеется вооружение сильнее израильского. Было бы также большой ошибкой ломать переговоры, поверив в наличие у Запада некоего плана военной поддержки Армении или в возможность международных санкций против Азербайджана. Пусть сестричка Макрон обещала это Николу, а у самого Пашиняна недостает ума задуматься: а почему всего этого не было сделано в 2020 году, почему против Баку до сих пор не введены санкции и почему объединенные силы держав до сих пор не пробили Лачинскую дорогу и не снесли лачинский ППП?

Никаких чудес Армении ждать не стоит. Вместо обострения, ей нужно было пожать протянутую руку. Армяне не оценили, что им после всего случившегося, после тридцати лет оккупации, этнических чисток и геноцида азербайджанского народа протянули руку мира. Видимо, они просто не понимают, что это такое. Всю свою историю они знали только хозяев и покровителей, которых поочередно предавали. У Армении и сегодня нет друзей и союзников. Сближает ее с другими странами только ненависть к Турции, исламофобия и желание чем-то поживиться в регионе. Никто не придет воевать за армян. Ни французы, ни канадцы, ни бельгийцы, ни испанцы. Никто. На этот раз ей не стоит рассчитывать и на Россию.