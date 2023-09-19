https://news.day.az/politics/1599091.html Еще один армянский теракт в Ходжавенде - погибли сотрудники МВД Азербайджана
Еще один армянский теракт в Ходжавенде - погибли сотрудники МВД Азербайджана
В Ходжавендском районе Азербайджана на мине, заложенной армянами, подорвался еще один грузовик. Погибли 4 сотрудника МВД Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности.
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