Еще один армянский теракт в Ходжавенде

В Ходжавендском районе Азербайджана на мине, заложенной армянами, подорвался еще один грузовик. Погибли 4 сотрудника МВД Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности.

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