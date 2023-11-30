Изменения в законодательство касательно военнослужащих рекомендованы на пленарное заседание парламента Азербайджана

Изменения в законодательство в связи с военнослужащими рекомендованы на пленарное заседание парламента Азербайджана (Милли Меджлис).

Как сообщили в четверг Day.Az в парламенте, на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией были обсуждены изменения в законы "О статусе военнослужащих", "Об утверждении Положения о прохождении военной службы", "О трудовых пенсиях" и "О воинской обязанности и военной службе".

Председатель комитета Зияфет Аскеров отметил, что в законопроекте предусмотрены изменения, касающиеся пенсионного права военнослужащих, права на образование и сроков прохождения службы. Он упомянул, что в связи с отсутствием заочного образования во многих высших учебных заведениях, действующих на территории Азербайджана, и в целях укомплектования Вооруженных сил Азербайджанской Республики профессиональными, знающими и способными военнослужащими предлагается внести соответствующие изменения в закон "О статусе военнослужащих". Согласно поправке, военнослужащие смогут обучаться в гражданских учебных заведениях при наличии официального разрешения соответствующего органа исполнительной власти.

Было отмечено, что в целях обеспечения того, чтобы офицеры, получившие образование за счет государственных средств, вносили свой вклад в Вооруженные силы и делились опытом с молодыми офицерами, предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" и Положение о прохождении военной службы.

Согласно изменению, срок обучения офицеров в высших учебных заведениях Азербайджанской Республики и зарубежных стран в период действительной военной службы, а также срок дополнительного образования по повышению квалификации, переподготовке, стажировке и совершенствованию кадров не будет включаться в 10-летний срок, предусмотренный для увольнения в запас по собственному желанию, если он превышает один год.

Зияфет Аскеров подчеркнул, что изменение в проект, предусматривающее уравнивание возрастного ценза нахождения женщин на действительной военной службе в запасе с военнослужащими-мужчинами, является целесообразным с точки зрения обеспечения гендерного равенства в Вооруженных силах.

Он также отметил, что в документе предлагается увеличить предельный возраст пребывания на действительной военной службе в мирное время с 45 до 48 лет для военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы, прапорщиков и мичманов. Основная цель этого изменения состоит в том, чтобы гарантировать, что указанные военнослужащие будут служить в армии в течение минимального периода прохождения службы до выхода на пенсию в качестве военнослужащих, чтобы использовать их опыт более эффективно и в течение более длительного периода времени.

Зияфет Аскеров также упомянул, что в целях более длительного использования сложившейся практики военнослужащих, на подготовку которых государством было затрачено время и ресурсы, предлагается довести минимальное требование прохождения службы до выхода на пенсию в качестве военнослужащего с 20 до 25 календарных лет. Это изменение предполагает увеличение пенсионного обеспечения военнослужащих ряда структур, исключая любое сокращение пенсионного обеспечения военнослужащих. Он отметил, что в дополнение к увеличению минимального срока службы предлагается также увеличить процент надбавки за стаж службы за этот период с 50 до 65.

Председатель комитета сказал, что законопроект вероятно вступит в силу с 1 января 2024 года.

В ходе обсуждения члены комитета высказали свое мнение и некоторые замечания по законопроекту. Депутаты отметили прогрессивность предлагаемых изменений, рассказали о важности проведения широкой пропагандистской работы по этому вопросу.

Присутствовавший на заседании начальник Правового управления министерства обороны Эльчин Алиев рассказал о важности законопроекта с точки зрения укрепления армии, более широкого использования опыта военнослужащих, обеспечения гендерного равенства в армии.

Начальник отдела социального страхования и пенсионной политики министерства труда и социальной защиты Эльнур Аббасов высказал свое мнение по поводу предлагаемых изменений в документ о пенсионном обеспечении военнослужащих.

По итогам обсуждения законопроект был рекомендован к принятию на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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