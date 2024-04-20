Глава МИД Швеции положительно оценил договоренность между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем положительно оценил первый шаг, сделанный в направлении процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом глава МИД Швеции написал в "Х".

"Это очень хорошая новость для Азербайджана, Армении и всего региона Южного Кавказа. Благодаря этому позитивному шагу мы можем увидеть в будущем значительный прогресс в плане экономического роста и развития региона. Швеция полностью привержена этой цели", - отметил министр иностранных дел.

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