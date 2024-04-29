Казахстан не будет посредником на переговорах между Азербайджаном и Арменией в Алматы

Переговоры между Баку и Ереваном в Алматы будут проведены исключительно между сторонами, речь о посредничестве Астаны не идет.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своих недавних визитов и в Баку, и в Ереван отметил важность скорейшего установления прочного и долгосрочного мира между этими странами. Он также заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров. Действительно, такие переговоры планируются у нас в Алматы. Мы сейчас на связи с нашими коллегами в Азербайджане и Армении. Предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. То есть, хотелось бы отметить, что речь о посредничестве Астаны не идет", - подчеркнул он.

По его словам, Казахстан оказывает услуги доброй воли, так называемые good offices.

"Более детальную информацию мы сообщим дополнительно", - добавил он.

Айбек Смадияров также упомянул, что дата проведения встречи в настоящее время прорабатывается.

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