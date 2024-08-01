54 медиа-органа обратились в ЦИК Азербайджана по поводу платной агитации в связи с парламентскими выборами

В связи с платной агитацией по случаю внеочередных парламентских выборов в Центральную избирательную комиссию Азербайджана обратились 54 медиа-органа.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов, передает Day.Az.

По его словам, список этих медиа-органов будет размещен сегодня в конце дня на сайте ЦИК.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!