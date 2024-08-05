Тойво Клаар забеспокоился правами карабахских армян

Автор: Байрам Эльшадов

Кажется, что у бывшего специального представителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара перед тем, как покинуть свой пост и переместиться в Центральную Азию окончательно, поехала крыша. В интервью армянским СМИ господин Клаар вдруг забеспокоился правами карабахских армян и представил свои умозаключения про мирный договор между Азербайджаном и Арменией.

То, что европейский чиновник так горячо выступает за подписание мирного соглашения, понятно - Клаар надеется приплюсовать себе это как заслугу для будущей карьеры (авось повезет более высокую должность предложат с зарплатой и пенсией повыше). Но то, что он опять повторяет свои нарративы относительно неких обязательств азербайджанской стороны доказывает, что Клаар все еще не отказался от своих привычек мешать все в одной корзине, переворачивая с ног на голову.

Во первых, Азербайджан не брал на себя никаких обязательств в отношении возвращения жителей карабахского региона армянской национальности. Армян из Карабаха никто не изгонял, они уехали совершенно добровольно. А если они хотят вернуться, то прежде всего должны доказать свое право на возвращение, так как не все покинувшие Карабах армяне были коренными жителями этого региона. Многие из них были незаконными переселенцами, прибывшими туда из Армении и стран Ближнего и Среднего Востока после оккупации. А во вторых, те армяне, кто хотят вернуться, должны принять гражданство Азербайджана и стать добропорядочными гражданами своей страны, которые имеют определенные права и обязанности согласно Конституции Азербайджана.

Что же касается мирного договора, господин Клаар опять не договаривает. Договор в принципе согласован, но осталась одна "маленькая", но самая важная проблема, которую должна решить армянская сторона, и которая является главной помехой для подписания этого соглашения. Речь идет об изменении в Конституции Армении, где в преамбуле записано, что часть территории суверенного Азербайджана - Карабахский регион и некоторые прилегающие территории, являются частью Армении. Без этого изменение в Конституции любое мирное соглашение не имеет никакого смысла и является просто бумажкой, ведь невозможно мирное соглашение между странами, где в основном законе одной из сторон открыто зафиксированы территориальные претензии.

Так что господину Клаару прежде чем рисовать радужные картины, следует призвать своих армянских протеже побыстрее избавиться от этого нонсенса, который не дает возможность достичь окончательного мирного соглашения на Южном Кавказе.