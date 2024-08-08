Не Армении рассуждать про взаимность

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армения не намерена менять конституцию по требованию азербайджанской стороны. Такое заявление на брифинге в Ереване сделал товарищ по партии Пашиняна, а по совместительству министр экономики Армении Геворг Папоян.

"Республика Армения может менять свою конституцию по решению граждан Армении. Республика Армения не будет менять свою конституцию по требованию какой-либо страны, менять или не менять - это внутренние дела Республики Армения", - заявил он. И добавил, что "Армения готова открыть транспортные коммуникации с Азербайджаном по принципу взаимности".

Папоян захотел взаимности? Может, ему еще шнурки погладить или еще какие услуги оказать? Просим прощения за грубость, но на Армении уже печати ставить некуда. Она замарана по уши и не ей говорить о взаимности.

Армянские официалы не перестают удивлять. Каждый раз, когда из Еревана доносятся какие-то умозаключения, неизменно возникает вопрос: что они там у себя курят? Министр экономики явно не находился в здравом уме и трезвой памяти, произнося такие фразы. Понятно, что какая экономика, такой и министр, но пусть тогда не лезет в политику. Не ему рассуждать о конституциях и коммуникациях. Лучше бы занялся раздутым до невозможности "армянским экономическим чудом". Цифры в его ведомстве тоже пишутся явно в нетрезвом состоянии. Потому что жалкая Армения никак не может опережать по темпам роста экономики весь мир. Где-нибудь в фантазиях Папояна, но не в реальности.

Зеркальности в коммуникациях ему захотелось? Пардон, но Армения не имеет никаких прав говорить о зеркальности и ставить какие-то условия вообще. Папоян и прочие должны молиться, чтобы Азербайджан не начал ставить перед Ереваном невыполнимые условия. Например, требования возмещения многомиллиардного ущерба. Баку пока щадит потрепанного соседа и выдвигает условия, которые тот способен выполнить. Он способен изменить Конституцию, способен решить вопрос с коммуникациями в Нахчыван, но тупо не делает этого, озвучивая свою позицию ртом разных папоянов, которые еще и гордятся своей "смелостью". Несчастные, какая же это смелость, это тупость. Попытки армянской стороны дерзить и шалить выйдут ей боком.

Ереван напрасно встал в позу. Он может в ней и остаться.