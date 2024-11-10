https://news.day.az/politics/1705675.html РФ за сближение Баку с ЕАЭС - Карасин В настоящее время отношения Москвы и Баку находятся на подъеме. Об этом сказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на встрече с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым, передает Day.Az. "Главным в нашем сотрудничестве является взаимное доверие.
РФ за сближение Баку с ЕАЭС - Карасин
В настоящее время отношения Москвы и Баку находятся на подъеме.
Об этом сказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на встрече с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым, передает Day.Az.
"Главным в нашем сотрудничестве является взаимное доверие. Мы поддерживаем стремление Баку расширять связи с многосторонними объединениями, включая БРИКС и ШОС", - заявил сенатор.
Глава Комитета СФ считает важным наращивание конструктивного сотрудничества в рамках СНГ. "Выступаем за сближение Баку с ЕАЭС. Это работает на укрепление безопасности, экономической и транспортной связанности на нашем общем пространстве".
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