РФ за сближение Баку с ЕАЭС

В настоящее время отношения Москвы и Баку находятся на подъеме.

Об этом сказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на встрече с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым, передает Day.Az.

"Главным в нашем сотрудничестве является взаимное доверие. Мы поддерживаем стремление Баку расширять связи с многосторонними объединениями, включая БРИКС и ШОС", - заявил сенатор.

Глава Комитета СФ считает важным наращивание конструктивного сотрудничества в рамках СНГ. "Выступаем за сближение Баку с ЕАЭС. Это работает на укрепление безопасности, экономической и транспортной связанности на нашем общем пространстве".