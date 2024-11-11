В ходе оккупации Карабаха был нанесен ущерб водным ресурсам Тертерского района

Мы здесь, чтобы обсудить три основные проблемы, от которых сегодня страдают миллионы людей во всем мире - устойчивости сельского хозяйства, управления водными ресурсами и продовольственной безопасности.

Об этом заявил президент Международного фонда Евразийской прессы (МФЕП) Умуд Мирзоев на панели "Усиление НПО в условиях климатического кризиса: совместные подходы к устойчивости сельского хозяйства, управлению водными ресурсами и продовольственной безопасности" на мероприятии COP29 , сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что статистика показывает, что 10 процентов населения мира страдает от голода, а 30 процентов сельскохозяйственных земель деградировали.

"В результате изменения климата эти проблемы становятся все более актуальными. Вода является одним из основных ресурсов, играющей важную роль в производстве продовольствия и сельском хозяйстве, но дефицит которой быстро растет. В этом случае каждый из нас обязан найти устойчивые решения.

На фоне этих проблем НПО берут на себя важную миссию по адаптации глобальных стратегий к местным реалиям и осуществляют проекты, направленные на устойчивое сельское хозяйство и сохранение природных ресурсов, напрямую сотрудничая с сообществами.

В частности, в постконфликтных районах НПО выполняют беспрецедентную работу как в экологической, так и в гуманитарной сферах. Они превращают разминированные земли обратно в плодородные земли, создавая новые возможности для жизни и экономического развития сообществ.

Я хотел бы заявить, что как неправительственная организация мы также постоянно предпринимаем шаги, стремясь создать более безопасный и процветающий мир для сообществ и будущих поколений.

Хочу отметить, что с 2013 года МФЕП был принят в члены Ассамблеи ООН по окружающей среде. Затем первым на постсоветском пространстве провел международное мероприятие на тему "Устойчивое развитие и зеленая экономика" и подготовил "Бакинскую декларацию", которая определила контуры Целей устойчивого развития. За время своей деятельности фонд провел ряд экологических мероприятий в офисе ООН и других странах.

В качестве примера можно привести документальный фильм "Вода - машина войны" производства МФЕП в рамках восьмого Всемирного водного форума, организованного Всемирным водным советом в Бразилии в 2018 году. Этот фильм выдвинул на первый план ущерб, нанесенный водным ресурсам Тертерского района во время оккупации Карабахских территорий Азербайджана, и важность сохранения водных ресурсов на этих территориях.

Хочу отметить, что уже почти 25 лет МФЕП, участвуя в программах по борьбе с минной угрозой на территории Азербайджана, стремится к построению более безопасного и процветающего мира для будущих поколений. Собравшись здесь сегодня, мы еще раз подтверждаем нашу приверженность этим инициативам. В будущем, расширяя эти инициативы, мы продолжим создавать пути устойчивости и расширения прав и возможностей для сообществ, которые являются важным сегментом гражданского общества, стоящим на переднем крае климатического кризиса", - отметил У.Мирзоев.