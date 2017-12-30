Убивший человека сын армянского чиновника признан невиновным - Скандал

По сообщению Armtimes.com, сын мэра Раздана Арама Даниеляна - 17-летний Размик, который обвинялся в совершенном несколько месяцев назад наезде со смертельным исходом на 58-летнего Валерия Торосяна, не будет наказан: начатое против него уголовное преследование прекращено, передает Day.Az.

По данному делу получено заключение судебной автотехнической экспертизы, согласно которой, Размик Даниелян не нарушал каких-либо правил дорожного движения.

Об этом в ответ на запрос издания сообщила советник председателя Следственного комитета Армении Сона Трузян, добавив, что уголовное дело прекращено.

Напомним, что 8 июня в Котайкской области произошла авария. В пределах 12:30 водитель автомобиля марки Nissan Teana с номерными знаками 444 LL 70 в городе Раздан, на улице Шаумян, наехал на пешехода. После этого водитель снял с автомобиля номерные знаки и скрылся с места происшествия, а подвергшийся наезду 58-летний Валерий Торосян, в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Разданский медицинский центр, где, не приходя в сознание, скончался.

Собравшиеся на месте происшествия говорили, что автомобиль зарегистрирован в регистре мэрии Раздана и обслуживает мэра Раздана Арама Даниеляна, а за рулем автомобиля был его сын - Размик Арамович Даниелян. По сведениям Г.Шамшяна, "изнеженный сынишка" мэра не имеет права садиться за руль, поскольку не имеет водительского удостоверения, и теперь его отец - мэр Раздана, "великий" А.Даниелян, - пытается представить водителем другого человека, чтобы его ребенок не был привлечен к ответственности.

Впоследствии выяснилось, что "золотой" отморозок не обладает водительскими правами и не имел права садиться за руль.

Словно в насмешку над горем родных погибшего и возмущением общественности, президент Серж Саргсян в связи с Днем знаний вручил золотую медаль убийце. На мероприятии о награждаемом говорилось много прекрасных слов, будто речь шла о совсем другом лице, а не о том, кто совсем недавно убил человека, а потом подло сбежал с места преступления, да еще прихватил с собой номера.

Власти рассчитывают, что закрытие уголовного дела накануне праздников не будет особо замечено общественностью и потонет в море других проблем армянского народа, только обострившихся перед Новым годом.

Султан Керим