Власти Армении назвали шакалами

"Руководство Армении - это коллекция профессионалов-провокаторов, которые являются аферистами и шакалами".

Об этом заявил в беседе с Первым Информационным российский эксперт Арбак Хачатрян, передает Day.Az.

"Я думаю, что то, что делается сегодня, не отвечает интересам гражданина. Если они продадут бизнесы - свои и своих умирающих бабушек, за рубежом, и привезут сюда деньги, весь армянский народ закроет свои кредиты. Но нет, вместо этого они заняты борьбой за кресла, обоснованием незаменимости...

Теперь, если вы спросите жену любого грабителя в Армении, она скажет, что это заработано нашим потом, мы самые умные, а мужья скажут: "Наш папа незаменим". Они забыли, кто их родной отец, царствует странный фанатизм, я предлагаю в паспортах сменить имя отца на "Сержевич"", - сказал Хачатрян.