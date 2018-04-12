Al Jazeera: Мудрая внешняя политика помогает Азербайджану быть в хороших отношениях со всеми соседями

Мудрая внешняя политика помогает Азербайджану быть в хороших отношениях со всеми соседями.

Об этом говорится в репортаже телеканала Al Jazeera, посвященном президентским выборам в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В настоящее время экономика Азербайджана является одной из самых быстрорастущих экономик в мире. Страна поддерживает сбалансированные отношения с Россией и Западом. Для многих Азербайджан известен как международный игрок, проводящий масштабные культурные и спортивные мероприятия", - говорится в репортаже.

Кроме того, как отмечает в ходе программы аналитик программы изучения России и Евразии Королевского института международных отношений Великобритании Chatham House Станислав Притчин, Азербайджан является одним из основных партнеров Европейского союза (ЕС) с точки зрения обеспечения энергетической безопасности.

"Гибкость и мудрая внешняя политика помогают Азербайджану быть в хороших отношениях со всеми соседями", - отмечает Станислав Притчин.

Напомним, что в среду в Азербайджане прошли президентские выборы.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

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