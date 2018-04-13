В Ереване растет напряженность, начались столкновения с полицией - ФОТО

В преддверии голосования в парламенте Армении по кандидатуре нового премьера страны в Ереване растет напряженность. Оппозиция, по всем признакам, тверда в своем намерении испортить праздник Сержу Саргсяну.

Вчера, как сообщает Новости-Армения, около 10-ти граждан в течение более 30-ти минут проводили митинг на проезжей части участка проспекта Маштоца, прилегающего к площади Франции в центре Еревана, перекрыв тем самым движение.

Сотрудники полиции потребовали прекратить несоразмерное ограничение прав других граждан. "Участники акции отказались выполнить законные требования полиции, поэтому на основании статьи 33-й закона "О свободе собраний" были принято решение о прекращении акции. После этого ее участники в принудительном порядке были удалены с места ее проведения на разумное расстояние, однако в полицию доставлены не были", - отмечается в сообщении полиции.

Как пишет armtimes.com, члены инициатив #НетСержу и #МойШаг поставили палатку на площади Франции, в начале проспекта Баграмяна, и сели в ней. Таким образом они еще раз показали свой протест против премьеризации Сержа Саргсяна. В акции приняли участие шесть человек. Полицейские убрали палатку, порвав ее.

Митингующие наполовину закрыли проезжую часть в начале проспекта Баграмяна.

А чуть раньше оппозиция заставила поволноваться охрану резиденции будущего премьера Саргсяна. Возле здания на Баграмяна 26 был выставлен непонятный предмет.

Учредитель цикла передач "SOS" Ай Барсегян опубликован на своей странице в фейсбуке фотографии, на которых видно, как полицейские убирают с территории "подарок", принесенный гражданами. А этот подарок Айк Барсегян назвал "нечто большое". Пользователи фейсбука сильно заинтересовались этим подарком и пытаются уточнить, что же изображено на фотографиях. Барсегян просто отвечает: "Нечто большое". Судя по всему, остальное он оставляет на воображение граждан.

Политолог Армен Багдасарян считает, что на митинг против премьеризации Сержа Саргсяна на площади Свободы соберется серьезное количество граждан. В то же время, он считает, что если Никол Пашинян и его команда окружат входы в здание Национального собрания, полиция применит силу. По словам Багдасаряна, насилие - единственный метод, с помощью которого возможно будет открыть ворота НС. В беседе с "АЖ" Багдасарян отметил, что Серж Саргсян публично пообещал, что не претендует на пост премьера, но фактически нарушил слово, и это отразится на его рейтинге только отрицательно.

"Думаю, на площади Свободы будет серьезное количество людей, не думаю, что будет результат в плане предотвращения премьеризации Сержа Саргсяна. Эта политическая активность сыграет положительную роль в том смысле, что власти будут считаться с мнением общества, а не расслабляться и получать удовольствие", - считает политолог.

Султан Керим