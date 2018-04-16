Столкновение между протестующими и полицией на станции метро в Ереване - ФОТО

На станциях ереванского метро напряженная ситуация.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак", на станции "Еритасардакан" митингующие продолжают акцию: они сели в дверях, между поездом и перроном, сотрудники полиции пытались силой удалить их, но безуспешно.

В результате стычки упали один из полицейских и один из митингующих. Вход и выход в метро закрыты, станция закрыта уже около 30 минут.

Наконец, поезд метро ушел пустым, митингующие проводили его аплодисментами.