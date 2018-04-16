Беспорядки и сломанные челюсти - в Ереване ужесточились столкновения с полицией

Протестующие граждане, возглавляемые оппозицией, движутся к парламенту, где завтра должно состояться голосование по кандидатуре премьер-министра. Уже известно, что возглавит новое правительство Серж Саргсян.

Как пишет Sputnik Армения, в Ереване недалеко от здания парламента начались столкновения митингующих с силами полиции.

Стычки начались после того, как глава партии "Гражданский долг", депутат Никол Пашинян попросил полицейских пропустить его и многочисленных сторонников к зданию парламента. Стражи порядка отказались, заявив, что только Пашинян и коллеги по фракции могут пройти в здание Национального собрания, остальные не имеют права.

Получив отказ, Пашинян и демонстранты кинулись прорывать кордон полиции. Сначала они отодвинули металлические ограждения, затем попытались прорваться сквозь ряды правоохранителей, вследствие чего возникли столкновения. Митингующие скандируют различные антиправительственные лозунги.

Новости-Армения сообщает, что участники акции сносят заграждения, выставленные перед рядами полиции и пытаются прорваться через кордон. Многие из митингующих поднимают руки вверх, демонстрируя, что они безоружны. Они переворачивают контейнеры с мусором, чтобы попытаться прорвать полицейский заслон.

Полиция выставила щиты и протянула колючую проволоку и пытается не пропустить протестующих, а также стягивает новые силы к месту инцидента.

Тем временем, возле резиденции Саргсяна умножается число сотрудников полиции. По информации "Айкакан жаманак", полицейские кордоны на проспекте Баграмяна увеличиваются, гражданам не позволяют проходить по территории. Здесь же находится и замначальника полиции Еревана Валерий Осипян. Полицейские пополняют силы.

А немногим ранее на улице Гераци произошло столкновение с участием студентов. Граждане на машине Mercedes G хотели проехать по улице, но из-за акции студентов им это не удавалось, и они, числом 4-5 человек, вышли из машины и начали избивать митингующих студентов. Нанеся несколько ударов, они вернулись в машину и направив ее на студентов, прорвали живую стену. И хотя полиция находилась на месте инцидента, она никоим образом не вмешалась в происходящее, сообщает Первый Информационный.

Позднее Никол Пашинян сообщил, что в результате столкновения на улице Гераци несколько студентов находятся в больнице.

Первый Информационный выяснил, что один из пострадавших студентов находится в университетской больнице №1. В больнице сообщили, что студент был госпитализирован с диагнозом "перелом скулы". Он продолжает получать лечение в больнице и не выписан.

Отметим, что акции протеста в Ереване уже поддержали в Гюмри, где начались студенческие забастовки, и Ванадзоре.

Султан Керим