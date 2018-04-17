Генпрокурор Азербайджана обратился к российскому коллеге в связи с провокацией в газете «Известия»

Генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов обратился к генпрокурору России Юрию Чайке в связи с размещением в материале газеты "Известия", распространенном информационным порталом "İz.ru" 16 апреля, флага незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и других лозунгов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В обращении резко осуждаются противоправные действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, отмечается, что провокация, допущенная редакцией информационного портала, вызвала большой резонанс среди общественности, и выражена уверенность в том, что будет проведено объективное и справедливое расследование и за короткое время этим действиям будет дана правовая оценка.

Отметим, что на сайте газеты "Известия" было размещено интервью экс-президента Армении Сержа Саргсяна. На одной из фотографий к интервью были размещены флаг сепаратистского режима, созданного в Нагорном Карабахе, и табло со словами "Добро пожаловать в свободный Арцах".

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