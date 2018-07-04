Скарлетт Йоханссон оказалась в центре скандала

Актриса Скарлетт Йоханссон сыграет женщину-трансгендера в картине режиссера Руперта Сандерса, снявшего фильм "Призрак в доспехах". Об этом сообщает NME, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Йоханссон исполнит роль Данте Гилла, руководителя борделя под прикрытием массажного салона. Гилл родился женщиной, однако идентифицировал себя как мужчина. Лента основана на реальных событиях. Человек, ставший прообразом персонажа, сел в тюрьму за уход от налогов и умер в 2003 году.

В сети раскритиковали выбор гетеросексуальной Йоханссон на роль представителя ЛГБТ-сообщества, пишет Billboard. Интернет-пользователи заявили, что Гилла должен играть актер-трансгендер. Портал Mashable сравнил скандал, в центре которого оказалась актриса, с ее участием в фильме "Призрак в доспехах". Основанная на одноименной манге лента столкнулась с критикой из-за того, что Йоханссон играла андроида, у которого в оригинале была внешность японской девушки.

Съемки картины, получившей название Rub & Tug ("Массажный салон"), начнутся в феврале 2019 года.

В конце июня бывший помощник Тома Круза рассказал, что Йоханссон пыталась пройти кастинг на роль любовницы голливудской звезды в начале 2000-х.

33-летняя Скарлетт Йоханссон известна по франшизе "Мстители" и таким фильмам, как "Да здравствует Цезарь!", "Люси", "Очень плохие девчонки" и "Побудь в моей шкуре".

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