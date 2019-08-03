Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в ее Instagram-аккаунте доходит до миллиона рублей. Об этом сообщает Forbes, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, Бузова - самый популярный Instagram-блогер в России. Ее аудитория составляет около 16 миллионов подписчиков.

Ольга Бузова - бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу "Дом-2" на телеканале "ТНТ". С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила свой дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".



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