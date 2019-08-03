https://news.day.az/showbiz/1144183.html Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Ольга Бузова - бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу "Дом-2" на телеканале "ТНТ". С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила свой дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в ее Instagram-аккаунте доходит до миллиона рублей. Об этом сообщает Forbes, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, Бузова - самый популярный Instagram-блогер в России. Ее аудитория составляет около 16 миллионов подписчиков.
Ольга Бузова - бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу "Дом-2" на телеканале "ТНТ". С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила свой дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
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