Скарлетт Йоханссон и Колин Жост обручились в мае этого года. Звездная пара держит в тайне личную жизнь, однако, спустя полгода после того самого счастливого дня, звезда фильмов Marvel рассказала о помолвке, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Недавно Скарлетт Йоханссон принимала участие в телешоу Эллен Дедженерис. Там актриса впервые откровенно заговорила о том, как любимый сделал ей предложение руки и сердца.

"Он меня просто сразил! Все было так круто, как в фильмах про Джеймса Бонда! И в то же время, так романтично... Он ухитрился скрыть от меня всю свою подготовку к этому... Это был совершенно особенный момент. Знаете, когда кто-то говорит вам, что хочет провести с вами весь остаток своей жизни, так чудесно, так восхитительно", - вспоминает знаменитость.



Колин Жост и Скарлетт Йоханссон

Фото: AFP

Она добавила, что Колин "невозможно обаятельный", романтичный, умный и она просто "тает" перед ним.

Добавим, что сам Колин Жост ранее признался, что его друзья отговаривали его от брака с актрисой: "Мои друзья, которые женаты уже более пяти лет, просили меня не торопиться с браком и отговаривали заводить детей".

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