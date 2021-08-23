Комикс "Черная вдова" установил рекорд посткарантинного проката

В рамках состоявшегося накануне первого судебного заседания по иску Скарлетт Йоханссон к корпорации Disney стало известно, что студия выпустила кинокомикс "Черная вдова" более чем на 9 тысячах экранов по всей Америке. В итоге в США фильм освоил 180,2 млн долларов, а международный прокат суммарно принес 369,8 млн долларов (то есть от проката в Америке было получено почти 50% общих сборов).

Еще 125 млн долларов принес онлайн-релиз "Черной вдовы" на стриминге Disney+. То есть общие сборы комикса от широкого проката и проката онлайн составили 494,8 млн долларов - это второй лучший результат для посткарантинного кинопроката (лидером рейтинга является экшен "Форсаж 9", суммарно в мировом прокате оприходовавший 696,4 млн долларов).

Если верить цифрам, то результат, действительно, солидный, однако для Скарлетт Йоханссон он ничего не значит. В ее контракте было указано, что, помимо фиксированного гонорара в 20 млн долларов, ей полагались бонусы в зависимости от сборов в кинотеатральном прокате (причем кинотеатральный прокат был гарантирован в эксклюзивном формате). Корпорация Disney, которой принадлежит студия Marvel, вынудила последних нарушить контракт - так "Черная вдова" появилась на собственном стриминге голливудского мейджора, что перетянуло аудиторию у кинотеатрального релиза. К тому же день в день с онлайн-премьерой на пиратских ресурсах появилась копия фильма отличного качества: это тоже сказалось на сборах, однако нанесенный "пираткой" ущерб подсчитать оказалось практически невозможно.

Корпорация Disney подала прошение, чтобы сделать судебное разбирательство закрытым от общественности.