Анна Нетребко рассказала о вещих снах про пандемию

Оперная певица Анна Нетребко заявила, что ей грезились сны про пандемию коронавируса. Она призналась, что периодически к ней приходят вещие видения, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Нетребко рассказала, что у нее иногда бывают "странные предвидения". Перед пандемией коронавируса певица видела огромное количество снов о болезнях, катастрофах и изменениях мира. При этом Нетребко уверена, что у нее отсутствуют экстрасенсорные способности.

"Но то, что я обладаю особой энергетикой, - абсолютно точно. Знаю, что могу делать какие-то вещи, которые другие делать не могут. Но, конечно, я этим не пользуюсь, все происходит само собой", - подчеркнула она.

Кроме того, Нетребко рассказала об увлечении кулинарией. Она призналась, что уже почти дописала собственную книгу рецептов.