Леди Гага может сыграть в «Джокере 2»

36-летняя американская певица и актриса Леди Гага стала кандидаткой на роль Харли Квинн в новой части фильма "Джокер". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, в данный момент киностудия Warner Bros., занимающаяся созданием проекта, ведет переговоры с представителями артистки. Сообщается, что персонаж Харли Квинн в сиквеле под названием "Джокер: Безумие на двоих" будет отличаться от персонажа, которого играла Марго Робби в двух частях "Отряда Самоубийц", а также спин-оффе.

Подробности о характере героини, а также окончательный актерский состав пока неизвестны. Режиссер проекта Тодд Филлипс ранее раскрыл в социальных сетях название второй части фильма о Джокере, а также опубликовал фотографию Хоакина Феникса, читающего сценарий предстоящей картины.

При этом пока неясно, сыграет ли Феникс, получивший "Оскар" за роль Джокера в первой части фильма, в сиквеле. Сообщается, что киностудия еще не успела завершить сделку с артистом, однако обе стороны заинтересованы в совместной работе. По информации источника, вторая часть картины может стать мюзиклом.

Психологический триллер "Джокер" вышел в 2019 году. Режиссером фильма стал Тодд Филлипс, известный по картинам "Впритык", "Мальчишник в Вегасе" и "Борат". Проект собрал более одного миллиарда долларов по всему миру, а также получил 11 номинаций на премию "Оскар".