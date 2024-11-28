Создатель "Отчаянных домохозяек" хочет снять новый сериал

Создатель и шоураннер "Отчаянных домохозяек" Марк Черри спустя 20 лет заявил, что готов снять приквел.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Афиша Daily.

"Я бы, наверное, хотел реализовать эту идею, может быть, в более раннее десятилетие. Потому что персонаж, по которому я больше всего скучаю, - это Вистерия Лейн. Это была самая весёлая площадка в истории телевидения, потому что мы владели всей улицей", - отметил он.

По словам Черри, он знает эту улицу как свои пять пальцев и сразу же узнает ее, когда кто‑то снимает на ней рекламу. Шоураннер отметил, что для этой локации было интересно писать сценарий и бывают моменты, что он задумывается о приквеле, действие которого развивалось бы в 1966 году.

Черри добавил, что "около 70 тыс. человек" спрашивали его о перезагрузке. "Правда в том, что у меня есть пара идей, как это сделать", - сказал он.

"Отчаянные домохозяйки" рассказывают о темных секретах жителей Вистерия Лейн после того, как соседка Мэри Элис Янг совершает самоубийство. Главные роли исполнили Тери Хэтчер, Ева Лонгория, Фелисити Хаффман, Марсия Кросс и Николетт Шеридан.