Лера Кудрявцева впервые рассказала о своей зависимости

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала на программе "Звезды сошлись" о своем шопоголизме, с которым она никак не может совладать, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вообще, это уже болезнь какая-то, наверное? Синдром сороконожки какой-то", - возмутилась знаменитость.

По словам Кудрявцевой, в ее доме пылятся больше сотни пар обуви - несмотря на то, что телеведущая многие обновки раздает знакомым.

"У меня не вмещается, стоит в гардеробной в коробках, где-то там в доме на чердаке уже", - посетовала она.