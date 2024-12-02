https://news.day.az/showbiz/1712263.html Лера Кудрявцева впервые рассказала о своей зависимости Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала на программе "Звезды сошлись" о своем шопоголизме, с которым она никак не может совладать, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Вообще, это уже болезнь какая-то, наверное? Синдром сороконожки какой-то", - возмутилась знаменитость.
Лера Кудрявцева впервые рассказала о своей зависимости
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала на программе "Звезды сошлись" о своем шопоголизме, с которым она никак не может совладать, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Вообще, это уже болезнь какая-то, наверное? Синдром сороконожки какой-то", - возмутилась знаменитость.
По словам Кудрявцевой, в ее доме пылятся больше сотни пар обуви - несмотря на то, что телеведущая многие обновки раздает знакомым.
"У меня не вмещается, стоит в гардеробной в коробках, где-то там в доме на чердаке уже", - посетовала она.
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