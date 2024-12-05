Шэрон Стоун расплакалась, вспомнив о пережитом инсульте

Актриса Шэрон Стоун начала плакать во время интервью "Би-би-си" после вопроса о том, что бы она посоветовала себе в молодости, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ты не знаешь этого, но у тебя все получится. Я бы сделала татуировку с этой надписью на веках", - призналась Стоун.

Голливудская звезда вспомнила о пережитом инсульте - как она "лежала на полу и не могла вызвать скорую помощь". По словам актрисы, после болезни она стала совершенно другим человеком: у знаменитости изменились вкусовые привычки и пропала аллергия на некоторые продукты.

Потом, продолжила Стоун, она столкнулась с финансовыми проблемами и боролась за опеку над приемным сыном Роаном с бывшим мужем Филом Бронштейном.

"Прошло столько времени, но теперь все в порядке... все закончилось... все добрались до берега", - подытожила Стоун.

Шэрон Стоун пережила инсульт в 2001 году. Врачи давали актрисе 1% шанса на выживание, ей пришлось восстанавливаться семь лет.