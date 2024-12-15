Джим Керри продал особняк в США с большой скидкой

Канадско-американский актер Джим Керри продал свой особняк в Лос-Анджелесе с большой скидкой. Финальная цена оказалась меньше изначальной почти на 10 миллионов долларов, передает Mansion Global, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Керри получил за дом 19,75 миллиона долларов вместо 28,9 миллиона, которые планировал выручить в начале 2023 года. В рамках указанного бюджета неизвестный покупатель приобрел жилье площадью более тысячи квадратных метров в районе Брентвуд.

Дом с пятью спальнями расположен на участке 0,8 гектара. К нему также прилагается гостевая постройка, теннисный корт и сад. Керри купил особняк в 1994 году.