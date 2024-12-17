Наоми Кэмпбелл рассталась с немецким диджеем

Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл разошлась с немецким диджеем Рампой. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что роман Наоми Кэмпбелл и Рампы "был бурным", но в итоге закончился. По словам источника, супермодель и диджей "были по-настоящему увлечены друг другом и хотели проводить каждую минуту вместе", однако не смогли сохранить отношения из-за плотных графиков.

Слухи о романе Наоми Кэмпбелл и Рампы возникли в августе этого года. Супермодель засняли за поцелуем с диджеем в Греции. Влюбленные проводили время на вечеринке в клубе на Миконосе.