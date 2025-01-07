Невесту турецкого миллиардера Хакана Сабанджи, актрису Ханде Эрчел заподозрили в романе с актером Барышем Ардучем. Об этом пользователи соцсетей написали в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ханде Эрчел опубликовала серию фото со съемок сериала фильма "Оставь это ветру". Премьера состоится 14 февраля на Netflix.

"Между ними химия", "А как же Хакан?", "Красиво смотрятся. Они пара?" - написали пользователи соцсетей.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находятся под пристальным вниманием поклонников. В марте 2022 года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале "Постучись в мою дверь". Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Но, несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В ноябре 2023 года Ханде Эрчел пришла на свадьбу подруги с ним. В объятиях миллиардера Ханде улыбалась, а также обнимала и целовала своего спутника.