У Алека Болдуина развилось психическое расстройство

Американский актер Алек Болдуин рассказал, что у него развилось психическое расстройство после трагедии со стрельбой на съемках фильма "Ржавчина". 66-летнего Болдуина, сделавшего признание в посвященном его семье реалити-шоу, цитирует People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Болдуина, у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

"В самые мрачные моменты он говорит: "Если в этот день должен был произойти несчастный случай, почему я все еще здесь?" Почему это не мог быть я?" - делится его жена Хилария Болдуин,

Сам актер добавил, что однажды, объясняя другу, как у него дела, заявил, что чувствует себя счастливее во сне, чем бодрствуя.

"Прошлый год был просто ужасным. Было время, когда я лежал в постели и думал: "Ох, дети мои. Я не могу встать". Это не было на меня похоже. Я совсем не такой", - вспоминает он.

В 2021 году во время съемок фильма "Ржавчина" Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса.

Спасти Хатчинс не удалось. Против Болдуина возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено.