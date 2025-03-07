Названы новые страшные обвинения в адрес P.Diddy

Рэпер P.Diddy, который находится под следствием по обвинениям в сексуальных преступлениях и торговле людьми, якобы заставлял своих сотрудников помогать ему совершать преступления. Об этом сообщает издание CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, суд предъявил Шону Комбсу (настоящее имя рэпера) новые обвинения. Прокуроры считают, что Diddy заставлял помощников организовывать секс-трафик, а также осуществлять изнасилования. Люди были вынуждены соглашаться, потому что в противном случае музыкант угрожал им физической расправой.