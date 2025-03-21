Звезда «Игры престолов» впервые рассказала о психическом расстройстве

Британская актриса, звезда сериалов "Игра престолов" и "Одни из нас" Белла Рамзи впервые рассказала о том, что ей поставлен диагноз "аутизм". Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам 21-летней звезды, на съемках первого "Одних из нас" , член съемочной группы, у которого был ребенок с нейроотличиями, заметил похожее поведение у Рамзи, и тогда она обратилась к врачу.

"Я уже немного говорила о том, что у меня есть нейроотличия, но по какой-то причине не хотела... Мне казалось, что я не хочу говорить, какие именно", - призналась она..

Психиатрическая экспертиза, продолжила актриса, подтвердила ее подозрения - Рамзи и раньше обращала внимание на то, что чувствует себя неуместной, ощущает сенсорную перегрузку из-за тяжелой верхней одежды и термобелья, которое приходилось носить во время съемок на холоде.

Сериал "Одни из нас", адаптация одноименной видеоигры о зомби-апокалипсисе, вышел в январе 2023 года и получил признание критиков и 24 номинации на премию "Эмми". Второй сезон шоу выйдет на HBO 13 апреля.