Дженнифер Энистон впервые высказалась о Педро Паскале на фоне слухов о романе

Актриса Дженнифер Энистон назвала Педро Паскале милым на фоне слухов об их романе. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Могу подтвердить - он такой же милый, каким кажется, под картинкой, добавив: "С днем рождения, ПП", - написала Энистон.

В апреле инсайдер из окружения звезд заявил, что 23 марта Дженнифер Энистон и Педро Паскаль пришли в бар Tower, который находится в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе, чтобы "лучше узнать друг друга".

В конце февраля издание Life&Style со ссылкой на инсайдера сообщило, что Дженнифер Энистон начала ходить на свидания спустя почти 7 лет после развода с Джастином Теру. По словам источника, актрисе важна конфиденциальность, поэтому она не встречается с потенциальными партнерами в общественных местах.

"Все это происходит за закрытыми дверями. Она встречается с мужчинами в домах их общих друзей, или они приходят к ней. Она предпочитает контролировать ситуацию и охранять свою частную жизнь", - отметил собеседник издания.