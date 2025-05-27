Гильермо Дель Торо рекомендовал Кодзиме не снимать кино

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима в интервью изданию EDGE рассказал о неожиданном совете, полученном от оскароносного режиссера Гильермо Дель Торо. В ходе беседы, также включавшей Николаса Виндинга Рефна, Дель Торо рекомендовал Кодзиме воздержаться от перехода в киноиндустрию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разговор между тремя творцами зашел о продолжительности их профессиональной деятельности и о том, сколько еще времени они смогут посвятить искусству. Создатель Metal Gear Solid и Death Stranding, давно мечтавший снять собственный фильм, признался, что, по его расчетам, он сможет приступить к этому только после 60 лет, осознавая физические трудности такого шага.

Однако Дель Торо выразил категоричное мнение, что японскому разработчику не стоит менять сферу деятельности.

"Он сказал: "Тебе не нужно снимать кино. То, что ты делаешь в играх, уже похоже на кино. Не увлекайся кинопроизводством и продолжай заниматься своим делом", - процитировал слова режиссера Хидео Кодзима.