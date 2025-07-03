Кейт Миддлтон посадила розу на мероприятии в Колчестере

Принцесса Кейт Миддлтон посадила розу своими руками на мероприятии в Колчестере.

Как передает Day.Az, об этом сообщает People.

Кейт Миддлтон посетила мероприятие королевского садоводческого общества в больнице Колчестера, где посадила розу, названную в ее честь. Принцесса была одета в коричневые брюки, бежевый пиджак и полосатую рубашку. Волосы ей уложили локонами и сделали дневной макияж.

6 мая принца Уильяма и Кейт Миддлтон засняли с детьми на параде в честь 80-летия Победы.