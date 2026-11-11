https://news.day.az/showbiz/1873438.html Хью Джекман привез свою девушку в семейный дом в Австралии Голливудский актер Хью Джекман был замечен с возлюбленной Саттон Фостер в Австралии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail. Папарацци подловили Хью Джекмана и Саттон Фостер в пентхаусе в Северном Бонди, в котором актер раньше жил с экс-супругой Деборрой-Ли Фернесс.

Хью Джекман привез свою девушку в семейный дом в Австралии

Шоу-бизнес, 11 ноября 2026 09:34 (UTC +04:00) 97
Хью Джекман привез свою девушку в семейный дом в Австралии

Голливудский актер Хью Джекман был замечен с возлюбленной Саттон Фостер в Австралии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили Хью Джекмана и Саттон Фостер в пентхаусе в Северном Бонди, в котором актер раньше жил с экс-супругой Деборрой-Ли Фернесс. На снимках артист показывал избраннице вид на море с балкона. Фостер была запечатлена в белой футболке, молочном кардигане и брюках. Джекман предпочел серую толстовку и черные треники.

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