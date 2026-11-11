Хью Джекман привез свою девушку в семейный дом в Австралии

Голливудский актер Хью Джекман был замечен с возлюбленной Саттон Фостер в Австралии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили Хью Джекмана и Саттон Фостер в пентхаусе в Северном Бонди, в котором актер раньше жил с экс-супругой Деборрой-Ли Фернесс. На снимках артист показывал избраннице вид на море с балкона. Фостер была запечатлена в белой футболке, молочном кардигане и брюках. Джекман предпочел серую толстовку и черные треники.