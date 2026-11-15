Джессика Честейн сыграет главную роль в бродвейской постановке «Потерянный Лир»

Лауреат премии "Оскар" Джессика Честейн готовится к триумфальному возвращению на Бродвей. Весной актриса исполнит главную роль в постановке "Потерянный Лир" (Lost Lear).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Hollywood reporter.

Режиссером и автором постановки выступил Дэн Колли.

В центре истории - бывшая актриса, страдающая деменцией, которой кажется, что она вновь участвует в репетициях шекспировского "Короля Лира".

Сама пьеса уже успела завоевать признание. Она дебютировала на театральном фестивале в Дублине в 2022 году, с успехом гастролировала по США, Великобритании и Новой Зеландии, а в 2025 году получила престижную премию Scotsman Fringe First на Эдинбургском фестивале.

Компанию Честейн на сцене составят известные актеры. Кори Столл ("Карточный домик", номинант на "Тони" за спектакль Appropriate) исполнит роль отдалившегося от матери сына. Майкл Ури ("Терапия", Oh, Mary!) сыграет сиделку.

Показы спектакля стартуют в бродвейском театре Booth Theatre 29 марта, а официальная премьера намечена на 23 апреля.

Для Честейн это возвращение на театральные подмостки после участия в бродвейском возрождении "Кукольного дома" в 2023 году.