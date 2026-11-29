https://news.day.az/showbiz/1877504.html Роберт Де Ниро снялся со своими тремя питомцами для глянца Актер Роберт Де Ниро стала лицом нового выпуска журнала L'OFFICIEL USA. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками издание поделилось в Instagram . 83-летний Роберт Де Ниро привел трех своих собак - Генри, Джона и Бобби. На обложке он позировал в сером пальто из шерсти, черной водолазке с высоким горлом и солнцезащитных очках.
Роберт Де Ниро снялся со своими тремя питомцами для глянца
Актер Роберт Де Ниро стала лицом нового выпуска журнала L'OFFICIEL USA.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками издание поделилось в Instagram .
83-летний Роберт Де Ниро привел трех своих собак - Генри, Джона и Бобби. На обложке он позировал в сером пальто из шерсти, черной водолазке с высоким горлом и солнцезащитных очках. На других кадрах актер был с собаками в домашнем интерьере. Фотографом съемки выступил Чарли Грей, за стиль отвечал Од Бронсон Ховард.
"Чем серьезнее ты остаешься, тем смешнее получается", - высказался в интервью актер.
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