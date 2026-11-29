Актер Роберт Де Ниро стала лицом нового выпуска журнала L'OFFICIEL USA.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками издание поделилось в Instagram .

83-летний Роберт Де Ниро привел трех своих собак - Генри, Джона и Бобби. На обложке он позировал в сером пальто из шерсти, черной водолазке с высоким горлом и солнцезащитных очках. На других кадрах актер был с собаками в домашнем интерьере. Фотографом съемки выступил Чарли Грей, за стиль отвечал Од Бронсон Ховард.

"Чем серьезнее ты остаешься, тем смешнее получается", - высказался в интервью актер.