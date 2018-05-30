Академик Ариф Пашаев удостоен звания почетного профессора Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского - ФОТО

30 мая 2018 10:44

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского решением Научного совета Харьковского авиационного университета удостоил ректора Национальной академии авиации, видного ученого Азербайджана, академика Арифа Пашаева звания почетного профессора университета за большие заслуги в развитии авиации и технической науки.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az