Академик Ариф Пашаев удостоен звания почетного профессора Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского - ФОТО

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского решением Научного совета Харьковского авиационного университета удостоил ректора Национальной академии авиации, видного ученого Азербайджана, академика Арифа Пашаева звания почетного профессора университета за большие заслуги в развитии авиации и технической науки.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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