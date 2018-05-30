Академик Ариф Пашаев удостоен звания почетного профессора Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского - ФОТО
30 мая 2018 10:44 2 879
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского решением Научного совета Харьковского авиационного университета удостоил ректора Национальной академии авиации, видного ученого Азербайджана, академика Арифа Пашаева звания почетного профессора университета за большие заслуги в развитии авиации и технической науки.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
29 мая 20:44 1 012
В обстрелянный армянами комбайн попало более 10 пуль - ФОТО - ВИДЕО
29 мая 20:32 704
В Гобустане перевернулся пассажирский автобус
29 мая 19:38 2 030
В этом районе Азербайджана будут перебои в подаче газа
-
29 Май 17:01 56 892
-
29 Май 22:35 26 642
-
29 Май 17:45 12 747
-
29 Май 22:15 9 475
-
29 Май 15:26 5 650