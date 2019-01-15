Азербайджанские команды принимают участие в Международном фестивале КВН в Сочи - ФОТО

В Сочи проходит Международный фестиваль КВН, в котором принимают участие около 10 000 человек, это более чем 600 команд из разных уголков СНГ и дальнего зарубежья. Азербайджан на фестивале представляют сразу 4 коллектива - это команды Азербайджанской лиги КВН "Бакинский бульвар", "Сборная БГУ", "АзНефть", а также легендарная команда "Легион". Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

Эпицентром фестивальных событий является гранд-отель "Жемчужина". Здесь расположен штаб фестиваля и множество репетиционных залов, а также проходят просмотры первого и второго туров.

Фестиваль в Сочи - это старт сезона для любой команды, вне зависимости от ее заслуг и достижений. Команды из телевизионных лиг приезжают сюда, чтобы подтвердить свой статус. Без этого еще раз попасть в телеэфир нельзя. Опытные команды стараются занять свое место в Высшей, Премьер, Первой или Международной лигах, либо продолжить свой путь в центральных лигах. Более молодые команды приезжают для того, чтобы попасть в региональные и межрегиональные лиги, показать себя известным редакторам, набраться опыта у других команд, на семинарах, школах КВН и прочих обучающих мероприятиях. Фестиваль проходит в несколько туров. По итогам первого тура командам присваивают различные статусы. "Рейтинг" дает право участвовать в межрегиональных и региональных лигах. "Повышенный рейтинг" предоставляет право участвовать в центральных лигах. Команды, прошедшие во второй тур, оценивает лично президент Международного союза КВН, руководитель и ведущий телепередачи КВН Александр Масляков.

"Всегда с радостью вспоминаю время, проведенное в Азербайджанской лиге КВН, где мы работали с Рашадом Азизовым и Дмитрием Колчиным. Меня радуют успехи, которые сейчас происходят в азербайджанском КВН. Слежу за достижениями наших ребят, и когда приезжаю, с удовольствием хожу на концерты АзЛиги. Сегодня мы все находимся на фестивале "КиВиН", этот фестиваль без преувеличения можно назвать Меккой КВН. Самое долгожданное событие года для КВНщиков, где встречаются друзья со всех уголков СНГ. В Сочи приехали 10 тысяч КВНщиков, много звезд, фестиваль живет юмором с утра и до ночи", - отмечает полуфиналист Высшей лиги КВН в составе команды "Планета Сочи", экс-редактор АзЛиги КВН Алик Джафаров.

По словам участника Высшей лиги КВН в составе команды "Сборная Баку", редактора АзЛиги КВН Исы Рагимова, замечательно, что на фестиваль приехали сразу 4 команды из Азербайджана.

"Самое главное, чтобы каждая из этих команд нашла свой путь и добилась успеха. Всем желаю удачи на фестивале. "КиВиН" в этом году празднует юбилей, но, на мой взгляд, это все условности. Каждый новый фестиваль, независимо от даты и времени, проходит все лучше и лучше. Конечно, нельзя не отметить, что 30-летие фестиваля собрало очень много звезд и ветеранов КВН", - добавил он.

"В последний раз я был в Сочи 15 лет назад, с другой командой. Сейчас приехал со своей первой командой, с которой начинался мой путь в КВН и в творчестве. Мы нацелены на телевизионную лигу, при этом для меня не важно, какая из четырех азербайджанских команд добьется на фестивале успеха - любой успех буду воспринимать как личный и как нашу общую победу! Если кому-то из ребят нужна будет помощь, то с удовольствием ее окажу, готов отдать даже весь наш сценарий, лишь бы команда из Азербайджана выступила в телевизионной лиге", - говорит известный продюсер, художественный руководитель "Бу шехерде", руководитель команды КВН "Легион" Мушвиг Аббасов.

Как подчеркивает участник команды "Бакинский бульвар" Джамал Агаев, "КиВиН" в Сочи это всегда большой праздник.

"А в этом году и вдвойне, так как фестиваль отмечает 30-тилетний юбилей. "КиВиН" - это встреча близких друзей, это старт всех самых главных фестивальных событий года. Атмосфера в Сочи самая доброжелательная. Дух КВН объединяет страны и людей, и это здорово!", - отмечает Агаев.

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