В Сумгайыте капитально отремонтировали сотни тысяч зданий

В Сумгайыте капитально отремонтировано кровельное покрытие более 650 тысяч жилых зданий.

Об этом в среду было сказано во время отчетного собрания, посвященного итогам социально-экономического развития в Сумгайыте в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что за прошедший период кровельные покрытия 100 жилых зданий были заменены металлической черепицей. Продолжается работа на 68 жилых зданиях. В целом, за последние годы капитально отремонтированы кровельные покрытия более 650 жилых зданий.

В отчетный период в целях обеспечения безопасного пользования лифтами были заменены 105 лифтов с истекшим сроком эксплуатации, в целом за последние годы заменены 367 лифтов.

Также было сказано, что с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой для обеспечения жильем вынужденных переселенцев в 12 микрорайоне состоялось открытие нового жилого комплекса из 1005 квартир, вблизи железнодорожной станции Сумгайыт состоялось открытие комплекса из 1000 квартир.

За отчетный год завершено строительство нового административного здания городской прокуратуры. Начато строительство детского сада на 120 мест в поселке Джорат.

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