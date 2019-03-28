Созданная следственно-оперативная группа проведет экспертизы в связи с пожаром в торговом центре "Диглас" в Баку.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов на совещании, проведенном в четверг под председательством Президента Ильхама Алиева в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре в Низаминском районе Баку.

Гаралов сказал, что с момента начала происшествия в результате совместных усилий соответствующих структур ситуация была взята под контроль, люди были эвакуированы из этой территории. Генпрокурор также сказал, что в связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 225 Уголовного кодекса, назначены пожарно-техническая, строительно-техническая, физико-химическая и товароведческая экспертизы. Гаралов подчеркнул, что созданная следственно-оперативная группа в кратчайший срок проведет эти экспертизы.

Гаралов отметил, что ведется работа по допросу предпринимателей и получению предварительных показаний. Генпрокурор сказал, что главе государства будет периодически предоставляться информация о ходе следствия.