https://news.day.az/society/1154755.html Страшная авария с участием грузовика в Баку - ФОТО
Страшная авария с участием грузовика в Баку - ФОТО
В Баку перевернулся грузовик.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, происшествие зарегистрировано на улице Н.Рафиева в Хатаинском районе столицы. Грузовик марки "İsuzu" перевернулся, потеряв управление. В результате пострадали еще два автомобиля. Из-за аварии на дороге образовалась пробка.
По факту ведется расследование.
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