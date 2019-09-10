В Баку перевернулся грузовик.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, происшествие зарегистрировано на улице Н.Рафиева в Хатаинском районе столицы. Грузовик марки "İsuzu" перевернулся, потеряв управление. В результате пострадали еще два автомобиля. Из-за аварии на дороге образовалась пробка.

По факту ведется расследование.

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