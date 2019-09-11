Азербайджан полностью готов к проведению 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду сказал вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов.

"С 16 по 22 сентября в Баку будет проведен 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике. К соревнованиям идет тщательная подготовка. Верим, что все будет на высоком уровне. Впервые Чемпионат мира по художественной гимнастике в Азербайджане был проведен в 2005. Это было первым важным спортивным мероприятием по олимпийскому виду спорта, проведенным в Азербайджане. С тех пор в стране состоялись многочисленные чемпионаты Европы, соревнования Кубка мира и мы набрали определенный опыт", - сказал Алтай Гасанов.

Он подчеркнул, что к нынешнему чемпионату мира, в котором принимает участие 61 страна, есть большой интерес. "Верю, что зрители, которые будут следить за соревнованиями, поддержат нашу команду. Поэтому посредством СМИ приглашаю всех на этот красивый спортивный праздник. Наша основная цель - завоевать лицензии. Как известно, этот чемпионат мира позволяет получить лицензии на Олимпийские игры в Токио. Это для нас очень важно", - сказал Алтай Гасанов. Он особо подчеркнул, что 45 процентов билетов на чемпионат приобретены из-за рубежа.

Отметим, что спустя 14 лет Баку вновь примет Чемпионат мира по художественной гимнастике. На Национальной арене гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях. Они будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензии (максимально две на страну). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензии. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.​

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