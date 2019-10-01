https://news.day.az/society/1161578.html В Азербайджане сотни должностных лиц будут судить за коррупцию
В Азербайджане сотни должностных лиц будут судить за коррупцию
За 9 месяцев этого года органы прокуратуры представили в суды 250 уголовных дел в отношении 397 должностных лиц за коррупционные преступления.
Об этом журналистам сказал генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре