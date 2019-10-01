За 9 месяцев этого года органы прокуратуры представили в суды 250 уголовных дел в отношении 397 должностных лиц за коррупционные преступления.

Об этом журналистам сказал генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, нанесенный государству ущерб в размере 18 млн манатов возмещен. Гаралов добавил, что в настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией проводится следствие по 127 уголовным делам.

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