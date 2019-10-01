Как результат координированной деятельности органов прокуратуры совместно с органами внутренних дел, юстиции, госбезопасности и судебных органов, благодаря решительной борьбе с преступностью, охране устойчивой общественно-политической стабильности в Азербайджане, обеспечивается защита государственных интересов, стабильность криминогенной ситуации и пресечение негативных проявлений.

Об этом сказал генеральный прокурор Закир Гаралов, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он сообщил, что в результате эффективных совместных мер укрепились положительные аспекты в динамике и характере преступности, число видов преступлений, зарегистрированных в этом году, уменьшилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По словам генпрокурора, благодаря целенаправленным интенсивным следственным мерам в направлении раскрытия нераскрытых в предыдущие годы тяжких и особо тяжких преступлений, умышленных убийств совершенных при невыясненных условиях и попыток умышленного убийства, практической помощи в планировании и организации следствия командированных на места зональных прокуроров управления Генпрокуратуры, показатели этого года гораздо лучше по сравнению с показателями соответствующего периода прошлого года.

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