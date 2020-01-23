ЦИК Азербайджана расследует случай с подкупом избирателей кандидатом
Кандидат в депутаты от 99-го Шамкирского сельского округа Зейналов Турал Аллахверди оглу допустил нарушение в своем избирательном округе.
Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал зампред Комиссии Ровзат Гасымов, сообщает Day.Az.
Информация об этом поступила в ЦИК от других кандидатов в депутаты: "Турал Зейналов раздавал избирателям продукты, пытаясь подкупить их. Информация об этом есть и в Facebook, и сам Зейналов поделился соответствующими фотографиями в своем профиле. Такие случаи должны быть пресечены, и для кандидатов должны быть созданы равные условия".
На заседании ЦИК были принято решение о проведении расследования в отношении названого кандидата.
Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане назначены на 9 февраля.
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