В Азербайджане независимо от местоположения можно будет наблюдать за дикой природой в лесах с помощью смартфонов.

Об этом в среду сказал Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев, передает Day.Az.

Он сообщил, что для этого будет разработано мобильное приложение, которое позволит следить за ситуацией в лесах. По его словам, это можно будет сделать только в лесах, где установлены камеры.

Замминистра отметил, что с целью охраны природы в лесных массивах пяти районов - Габалинского, Огузского, Шекинского, Гахского, Загатальского - установлены камеры. Они будут активны круглосуточно, что сыграет важную роль в охране лесов.

"Такое оборудование также имеет большое значение для своевременного обнаружения очагов пожаров. Мобильное приложение будет готово в скором времени. После этого граждане, независимо от местоположения, смогут наблюдать за дикой природой в лесах со своих смартфонов", - сказал Фирдовси Алиев.

Он добавил, что это также можно оценивать как метод общественного контроля.